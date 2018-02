CNI debate propostas da indústria com lideranças partidárias O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), senador Fernando Bezerra (PTB-RN), recebe hoje na sede da entidade, em Brasília (DF), as principais lideranças partidárias para debater o projeto Agenda da Indústria, documento que será apresentado aos candidatos às eleições presidenciais deste ano. O documento, elaborado a partir de consultas às bases empresariais de todo o País, traz sugestões sobre os temas de maior interesse do setor industrial, como sistema tributário, política econômica, educação e qualificação profissional, meio ambiente e saúde. Participam do encontro os senadores Roberto Freire (PPS-PE) e Jorge Bornhausen (PFL-SC) e os deputados federais Márcio Fortes (PSDB-RJ), Michel Temer (PMDB-SP), João Paulo (PT-SP) e José Carlos Martinez (PTB-PR). Além do presidente da CNI, participam da reunião o 1º vice-presidente da entidade, o deputado federal Carlos Eduardo Moreira Ferreira (PFL-SP), e os vice-presidentes Armando Monteiro, também deputado federal (PMDB-PE), e José Carlos Gomes Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).