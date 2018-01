CNI defende aumento de juros para combater inflação O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto, defendeu hoje uma sinalização mais clara do futuro governo em relação à política de "tolerância zero" contra a inflação. "É preciso indicar que não se dará trégua a esse surto inflacionário", disse Monteiro Neto, no almoço de confraternização de fim de ano. Ele disse estar preocupado com o aumento da inflação nos últimos meses e que isso traz inquietação para a indústria. Como medida de combate à inflação, Monteiro Neto defende uma elevação imediata das taxas de juros. "Esse é um remédio amargo, mas é o mais eficaz para o momento", disse o presidente da CNI, que não quis fazer estimativas sobre o aumento dos juros.