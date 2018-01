CNI descarta controle do câmbio para conter inflação O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), descartou hoje a utilização de alternativas para o controle da inflação, como o controle da taxa de câmbio para manter o dólar em um patamar mais baixo. "Sou contrário ao tabelamento de preços e o câmbio é preço do dólar", explicou. "Aumentar os juros adiantará", reafirmou. Para o presidente da CNI, é fundamental que o governo eleito apresente um "choque de credibilidade" na futura política econômica, para afastar as incertezas que ainda existem em relação à economia. "Ainda há um componente de incerteza em relação à condução macroeconômica", admitiu Monteiro Neto. Segundo ele, falta ainda que o futuro ministro da Fazenda, Antonio Pallocci, e o futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, apontem os nomes dos seus auxiliares, para que se saiba quem serão os formuladores dos rumos da economia. "Ainda não temos o núcleo básico do que será a política econômica e monetária", observou. O presidente da CNI afirmou também que as perspectivas para a economia em 2003 não são das melhores. Numa hipótese otimista, a economia vai crescer 2%, mas só a partir do segundo semestre. "O aumento dos juros vai afetar toda a atividade no início do próximo ano", disse. Para ele, a inflação poderá ser contida se a taxa de câmbio se estabilizar em torno de R$ 3,50. "É algo razoável, que a indústria poderá aborver", disse. Ele afastou a idéia de uma campanha de entidades como a CNI e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) para evitar que a inflação seja repassada aos preços. "Isso não funcionaria. Seria algo populista", disse. O importante, assinalou, serão os sinais da economia e a própria preocupação dos setores produtivos com a reindexação. "Os empresários sabem que a estabilidade foi uma conquista e que a indexação é um problema sério."