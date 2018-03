CNI divulga dados de março e registra desaquecimento do setor As vendas reais na indústria registraram queda de 11,82% no mês de março em relação a fevereiro, pelo critério dessazonalizado, ou seja, descontando os feriados de março em relação a fevereiro. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em relação a março do ano passado, os dados da CNI registram estabilidade, com ligeiro avanço de 0,04%. No acumulado do ano, a taxa é positiva em 4,67%. A queda registrada em março é a maior de todas séries de dados dessazonalizados da CNI. No relatório divulgado pela entidade que congrega a indústria, os técnicos observam que a queda nas vendas é acompanhada por todos os demais indicadores dessazonalizados (ajustados), com exceção do pessoal empregado, por conta de sua menor flexibilidade em momento de acomodação da atividade industrial. Na avaliação dos técnicos da CNI, estes resultados "indicam que a recuperação observada em fevereiro não se confirmou em março, justificada provavelmente pelo aperto monetário, que tornou o cenário de curto prazo pouco promissor para a indústria". Ocupação da indústria Foi registrada queda também no índice de ocupação da indústria brasileira em março, pelo quinto mês consecutivo. Os números da CNI mostram que a utilização da capacidade instalada pelo índice dessazonalizado ficou em 79,8%, enquanto que em fevereiro era de 80,3%, e em março do ano passado, de 81,1%. Os dados da CNI mostram que, com exceção do pessoal empregado, são claros os sinais de desaquecimento da indústria. As horas trabalhadas na indústria por exemplo registraram declínio de 4,05% em março, em relação a fevereiro. Os salários líquidos reais - deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ? caíram 1,43% em março, e 7,74% em relação a março de 2002.