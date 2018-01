CNI é favorável a salvaguardas contra importações da China O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, declarou-se favorável à adoção de medidas de salvaguardas contra a importação de produtos têxteis da China. Por meio da assessoria de imprensa da entidade, Monteiro Neto argumentou que as medidas de defesa e de proteção comercial são necessárias, sobretudo no caso da China, que "não tem economia de mercado, que oferece subsídios e tem custos extremamente baixos". Segundo ele, "o Brasil precisa estar atento para responder a estas investidas, fortalecendo os mecanismos de defesa comercial". Na avaliação da Confederação, o reconhecimento da China como economia de mercado pelo Brasil, em novembro passado, foi uma "manobra arriscada". Essa caracterização a um país dificulta a aplicação de medidas antidumping às importações de seus produtos. A CNI argumenta que o fato de a Organização Mundial do Comércio (OMC) ter definido um prazo de 15 anos para que a China adote medidas liberalizantes e internalize as regras da organização "demonstra que essa economia ainda não está preparada para receber o status de economia de mercado". Sem queixas O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini, declarou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) está monitorando as importações de produtos têxteis e de outros setores provenientes da China. Mas ressaltou que, até o momento, não houve nenhum pedido de entidade empresarial para a abertura de investigações sobre possível dano causado pela elevação dessas compras aos setores nacionais. Ele ressaltou que o reconhecimento da China como economia de mercado não foi regulamentado pelo governo brasileiro. Assinada durante a visita ao Brasil do presidente da China, Hu Jintao, a medida está atrelada ao compromisso da China de investimentos e de compras, ainda não efetivados.