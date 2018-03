CNI espera manutenção da Selic, "na pior das hipóteses" O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), disse hoje esperar que, "na pior das hipóteses", o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mantenha inlterada, na reunião, que acontece amanhã e quarta-feira, a taxa básica de juros. "Acho possível manter a taxa atual e se adotar em um curto prazo, a depender da evolução do quadro externo, um viés de baixa", afirmou. Monteiro Neto afirmou que mais importante do que baixar os juros básicos hoje é diminuir os spreads bancários. "A taxa básica depende de variáveis macroeconômicas que nós não controlamos. O que defendemos é a adoção de práticas que permitam diminuir os spreads bancários, que são muito altos", afirmou. "A inflação já vem dando sinais de que está caindo, mas por outro lado há um cenário externo que pode representar um quadro de instabilidade. O Copom terá que levar em conta todas essas variáveis", finalizou.