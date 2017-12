CNI espera que novo superávit traga menor rigor com juros A decisão do governo de elevar a meta de superávit primário de 4,25% do PIB para 4,5% do PIB vai permitir maior flexibilidade na política de juros, avaliou hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro. "Vamos poder não apertar tanto a política monetária", disse. Ele elogiou também o fato de a economia adicional não afetar os investimentos previstos em 2004 e manter sob controle a relação dívida/PIB. "É um bom sinal, tanto que o risco-país tende a cair mais", avaliou.