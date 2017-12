CNI espera redução da alíquota de IPI ainda neste ano O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto, disse hoje que as medidas que serão anunciadas pelo governo para desonerar investimentos produtivos no País deverão incluir, ainda neste ano, a redução a zero das alíquotas de IPI sobre bens de capital, que estava prevista para apenas para o ano que vem. Além disso, os empresários esperam que haja um encurtamento do prazo que as empresas têm para compensar despesas com pagamento de PIS e Cofins que incidem sobre a compra de máquinas e equipamentos destinados aumentar o parque produtivo. Atualmente, esse prazo é de 24 meses. Para Monteiro, se o governo quiser elevar a taxa de investimento no País, nada mais justo do que reduzir o custo dessas operações. "Se queremos investimento não podemos tributá-lo", afirmou. Relator do projeto de lei que muda as regras para publicação de balanços contábeis das empresas, o presidente da CNI participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o tema.