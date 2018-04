CNI espera superávit maior entre abril e agosto A Confederação Nacional da Indústria (CNI) espera um aumento no saldo da balança comercial brasileira no período de abril a agosto deste ano, puxado principalmente pelo embarque de commodities. A previsão consta do boletim Comércio Exterior em Perspectiva, elaborado pela Unidade de Integração Internacional da entidade. "A expectativa é de que o processo de recuperação da balança comercial deverá continuar expressivo no período abril-agosto, quando os embarques de importantes commodities, notadamente a soja, são intensificados, levando a receita com exportações para os níveis mais elevados do ano", escrevem os técnicos da CNI. O tamanho do superávit não foi especificado no boletim. O documento ressalva, no entanto, que de meados do terceiro trimestre até o fim do ano a perspectiva é de saldos menos positivos ou até deficitários, devido ao aumento sazonal das importações, que pode este ano ser mais intenso por causa da esperada recuperação da atividade econômica. A entidade avalia que foi "expressivo" o saldo da balança no primeiro trimestre do ano, de US$ 1,028 bilhão. Segundo o boletim, o fator determinante para esse saldo foi a diminuição das importações, provocada pela queda no quantum importado e também pela evolução negativa dos preços de alguns produtos.