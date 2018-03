CNI: expectativas do consumidor sobem no 4º trimestre O Índice Nacional de Expectativas do Consumidor (Inec) registrou 117,2 pontos no quatro trimestre de 2009, atingindo o maior nível da série histórica iniciada em 2001, segundo dados divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador é 1,5% maior que o registrado no terceiro trimestre deste ano e 6,7% acima do verificado no quatro trimestre do ano passado.