CNI lança fórum com participação de 34 entidades O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), está realizando nesta quarta-feira, na sede da entidade em Brasília, encontro com representantes de 34 entidades industriais setoriais do País. É a primeira reunião do Fórum Nacional da Indústria, órgão consultivo da CNI para ajudar na formulação de estratégias de interesse do setor que está sendo instalado hoje. Entre os empresários presentes, estão Horacio Lafer Piva (Fiesp), Élcio Jacometti (Abicalçados), Benecdito Fonseca Moreira (AEB), Carlos de Paiva Lopes (Abinee), Ivoncy Ioschpe (Iedi), José Augusto Marques (Abdib), José Armando de Figueiredo Campos (IBS), Luiz Carlos Delben Leite (Abimaq) e Ricardo Carvalho (Anfavea). Em almoço que sucederá a reunião, estarão presentes o vice-preidente José Alencar (PL); o ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu; o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (PPS); o ministro de Esportes, Agnelo Queizoz; o presidente do BNDES, Carlos Lessa; além de quatro governadores. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, cancelou sua participação.