CNI mostra otimismo da indústria com aumento da demanda

Os empresários industriais estão otimistas quanto ao aumento da demanda e do emprego nos próximos seis meses, informa a pesquisa Sondagem Industrial divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice que mede a expectativa da demanda passou de 60,6 pontos, registrados no primeiro trimestre, para 60,7 pontos. A CNI ressalta que, embora a variação tenha sido pequena, o resultado está bem acima dos 50 pontos que marcam a linha divisória, na pesquisa, entre o otimismo e o pessimismo. Da mesma forma, os empresários esperam aumentar as contratações na segunda metade do ano. O índice passou de 52,4 pontos para 53,2 pontos. A expectativa de crescimento, segundo a CNI, é baseada na expansão do mercado interno. Em relação ao mercado externo, porém, a expectativa é pessimista. A pesquisa mostra que o índice de expectativa do desempenho das exportações caiu de 48,9 pontos para 47,3 pontos.