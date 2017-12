CNI prevê aumento de investimento neste ano A Confederação Nacional da Indústria (CNI) fez uma revisão para cima e passou a prever um crescimento de 8,2% nos investimentos deste ano no País. No final do ano passado, a CNI previa uma expansão de 6,5%. Segundo a entidade, a redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 9% para 8,15% e a expectativa de maior dinamismo da atividade industrial devem estimular os investimentos das empresas. A CNI revisou também as estimativas para a balança comercial brasileira neste ano. Prevendo um aumento das importações, a estimativa de superávit comercial para 2006 foi reduzida de US$ 43,5 bilhões para US$ 41 bilhões. Agora, a expectativa da CNI é de que as importações em 2006 totalizem US$89 bilhões, e as exportações, US$ 130 bilhões. No final do ano passado, a estimativa da CNI para as importações era de US$ 86,5 bilhões e, para as exportações, os mesmos US$ 86,5 bilhões.