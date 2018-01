CNI prevê crescimento de 2% do PIB e inflação de 9% A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou hoje o documento "Desempenho e Perspectivas para a Economia Brasileira em 2003", no qual prevê para este ano um crescimento do PIB de 2%, superior ao verificado em 2002 (1,6% segundo a CNI), e um crescimento do setor industrial próximo ao do PIB. Em 2002, a indústria teve um crescimento abaixo do PIB, em torno de 1%. A CNI trabalha com uma perspectiva de inflação de 9% este ano, crescimento das exportações entre 8% e 10% e taxa de juros nominal de 22% no ano. Esse cenário de relativo otimismo, embora ainda expresse um crescimento modesto, pode, no entanto, segundo a Confederação, deteriorar-se na medida em que a demora do governo em reduzir a inflação e atacar outros problemas venha a provocar perda de base política. Neste cenário, alerta a CNI, a perda de crebibilidade externa é imediata, provocando recuo nos fluxos de capitais e, mesmo, fuga de recursos. Por isso, a Confederação manifesta sua crença em que o governo não vai esmorecer nas medidas já elencadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como a manutenção de uma política fiscal austera e uma política monetária eficiente para combater a inflação, bem como a disposição de promover as reformas que hoje impedem o crescimento da economia brasileira. Avançar nas reformas O presidente da CNI, Armando Monteiro, disse, ao divulgar o documento "Desempenho e Perspectivas para a Economia Brasileira em 2003", que o governo deve avançar nas reformas da previdência social e tributária ainda este ano. Segundo Monteiro, o déficit consolidado da previdência social é superior a 5% do PIB, o que gera restrições e constrangimentos sobre a economia brasileira. Para o setor industrial, Armando Monteiro afirmou que a reforma tributária é fundamental. Ele admitiu, no entanto, que não imagina que o governo possa fazer este ano uma reforma sistêmica ampla. "Vamos dar os primeiros passos, avançar em questões pontuais", ressaltou. Entre estas questões pontuais, ele acentuou que é posssível trabalhar na desoneração da exportações brasileiras, de forma definitiva, demonstar o problema da cumulatividade do s impostos e tornar o ICMS mais uniforme, envitando o que chamou de uma situação caótica em que cada estado tem uma base de cálculo.