CNI prevê superávit de US$ 15,5 bi na balança em 2003 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê para este ano um superávit de US$ 15,5 bilhões na balança comercial do País, segundo o boletim Comércio Exterior em Perspectiva, divulgado hoje pela entidade. Segundo a publicação, a perspectiva para 2003 é de manutenção da tendência de crescimento das exportações, principalmente dos manufaturados. As exportações, pelas previsões da CNI, devem fechar o ano próximas de US$ 65,5 bilhões, com um crescimento de 8,5% sobre o valor exportado em 2002. "O aumento da competitividade dos produtos brasileiros resultante da forte elevação da taxa de câmbio no ano passado deverá afetar favoravelmente as vendas externas em 2003, especialmente em um cenário que prevê um aumento gradual da demanda externa e um crescimento mais expressivo do comércio mundial este ano", avalia a CNI. A meta do governo anunciada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, é um crescimento de 10% das exportações. As importações devem crescer 5,8% em relação ao ano passado. A entidade calcula que as importações devem fechar o ano em US$ 50 bilhões, impulsionadas pelas compras de produtos intermediários e de combustíveis e lubrificantes. A maior demanda por produtos intermediários deve vir da própria indústria, que deve apresentar um crescimento gradual este ano. No que diz respeito aos combustíveis, a CNI calcula que o grande responsável será a evolução dos preços internacionais desses produtos, especialmente pelo risco de uma guerra entre Estados Unidos e Iraque. Em 2002, as importações apresentaram queda de 15% em relação a 2001.