CNI projeta crescimento de 3,7% para 2005 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta crescimento econômico de 3,7% para 2005, que deverá fechar como um período de queda da taxa de inflação e com uma taxa de juros básica de 14% ao ano - uma a redução de 3,75 ponto porcentual em relação ao atual nível da Selic. Nas projeções da CNI, a recuperação do consumo doméstico no País será o fator responsável por alavancar a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, assim como ocorreu no final de 2004, que encerra com uma expansão de 5,0% nas contas de sua Unidade de Política Econômica. O setor industrial, entretanto, adverte que a situação mais favorável da economia brasileira em 2004 e 2005 não traz ainda um cenário de conforto. A CNI continua preocupada com os desafios do governo em levar adiante a agenda de reformas, sobretudo a tributária, e na elaboração de marcos regulatórios que tornem viáveis investimentos privados em infra-estrutura - o principal gargalo ao crescimento. O risco de desvalorização mais acentuada do dólar, em decorrência dos déficits externo e fiscal nos Estados Unidos, é o fator que tenderia a desmontar as previsões favoráveis.