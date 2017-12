CNI projeta crescimento industrial de 4,5% para 2004 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta um crescimento de 4,5% para a produção industrial brasileira em 2004. Segundo o documento "Economia Brasileira Desempenho e perspectivas", divulgado hoje pela entidade, a indústria deverá mostrar em 2004 taxas mais expressivas de crescimento do que em 2003. Para este ano, a expectativa é que a produção industrial registre um aumento de apenas 0,8%, com queda significativa ante o resultado de 2002, quando houve crescimento de 2,5%. Segundo a CNI, o segmento da Construção Civil, extremamente impactado pelas dificuldades de financiamento nos últimos anos, irá mostrar reação com impacto mais sensível sobre o emprego. A CNI prevê a continuidade do dinamismo da agricultura brasileira, seguindo os estímulos da demanda externa, enquanto o setor de serviços tende acompanhar os setores líderes. A CNI projeta para 2004 um crescimento de 3,5% do PIB e para este ano a expectativa é que a variação do PIB seja zero. O presidente da CNI, deputado Armando Monteiro Neto, estima um crescimento de 3% para o nível de emprego no ano que vem. Já a taxa de desemprego esperada é de 11,1%, registrando queda em relação à projeção para 2003 de 12,4%. Balança comercial A CNI projeta um superávit para a balança comercial em 2004 de US$ 19 bilhões, ante US$ 24 bilhões estimados para 2003. Essa redução do superávit refletirá o aquecimento da demanda doméstica, que terá impacto no aumento das importações como também o menor volume de excedente exportável do que em 2003, prevê. A Confederação estima que as exportações passarão de US$ 73 bilhões em 2003 para cerca de US$ 75 bilhões em 2004, enquanto as importações subirão de US$ 49 bilhões em 2003 para US$ 56 bilhões em 2004. A CNI projeta um déficit de US$ 5 bilhões em conta corrente em 2004, ante previsão de superávit de US$ 3 bilhões este ano.