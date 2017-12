CNI questiona no STF o Fundo de Combate à Pobreza do Rio A Confederação Nacional da Indústria (CNI) deu entrada nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Lei 4056/2002 do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais. O fundo é financiado basicamente por cobranças adicionais do ICMS de produtos considerados supérfluos. A CNI argumenta que, além de afetar indústrias locais, o fundo apresenta falhas inconstitucionais. "A principal contestação é do perfil do fundo, que só poderia ser criado por Lei Federal", informa nota da CNI. O departamento jurídico da confederação questiona ainda a lista dos produtos classificados como supérfluos.