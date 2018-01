CNI reclama de prejuízos à indústria por atrasos de vôos As dificuldades de solução da crise no controle de tráfego brasileiro, com a repetição de atrasos nos pousos e decolagens, inibem a expansão dos negócios e afetam a produtividade da economia, afirma a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em nota distribuída nesta terça-feira, o órgão reclama que "a persistência dessa situação é motivo de preocupação para o setor industrial". Na nota, a CNI afirma que os atrasos têm causado impacto na produção das empresas industriais, usuárias do transporte aéreo, em suas cadeias de suprimento e de distribuição de produtos, além de ter causado desorganização nas agendas de negócios, devido ao aumento dos tempos de viagem, adiamentos e cancelamentos de reuniões de trabalho, vendas e negociações. Segundo a entidade, o caos no tráfego aéreo brasileiro ainda provoca impacto sobre o turismo, dada a frustração e a insegurança causadas aos passageiros, e tem causado também aumento do custo do transporte para os operadores aéreos. A nota da CNI acrescenta que os problemas são agravados pelas grandes distâncias a serem percorridas de avião, por causa do elevado grau de deterioração do transporte rodoviário e ferroviário no País.