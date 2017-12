CNI reduz previsão para PIB geral e industrial em 2003 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está revisando para baixo as expectativas de crescimento do PIB geral e do industrial para este ano. Em janeiro, a CNI previa aumento de 2% para o PIB geral e de 1,8% para o industrial. Agora, acredita em crescimento de 1,5% e de 1%, respectivamente, segundo o boletim Informe Conjuntural, divulgado hoje. Para 2004, o presidente da CNI, deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), prevê crescimento acima de 3,5%. As razões que levaram a confederação a reduzir as expectativas de crescimento são a baixa atividade industrial - as vendas da indústria de transformação caíram 3% de janeiro a junho ante igual período do ano passado, e a produção, outros 2,6% -, a queda no consumo de bens não-duráveis e semiduráveis, que dependem basicamente da demanda interna, escassez de crédito e juros reais elevados. O alto índice de utilização da capacidade instalada dos setores exportadores é outro gargalo para o crescimento que preocupa a entidade, uma vez que, para crescerem mais, tais setores precisarão de pesados investimentos, o que não vem acontecendo. "Sem a retomada do investimento, a manutenção do crescimento da utilização da capacidade instalada tende a se apresentar como um futuro constrangimento ao crescimento das exportações e, consequentemente, à manutenção do moderado crescimento que a indústria brasileira vem mostrando nos últimos anos", sustentam os técnicos da entidade. Segundo a CNI, a falta de investimento é culpa não só dos juros altos como também da indefinição das reformas estruturais e da falta de confiança dos investidores. A entidade prevê, porém, quedas mais acentuadas na taxa de juros básica, a Selic, a partir da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês. Outra previsão da CNI é a de aumento da taxa de câmbio real no segundo semestre, devido às reduções da entrada de capitais e da rolagem da dívida cambial. A entidade não divulgou, entretanto, qual é a taxa prevista.