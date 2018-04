CNI revisa expansão do PIB de 2007 para 4,2% A Confederação Nacional da Indústria (CNI) elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano de 3,4% para 4,2%. A expansão da economia, na avaliação dos economistas da CNI, será puxada pelo consumo interno, que deve crescer 5,2% em 2007 e ter uma contribuição de cerca de 3,1 pontos porcentuais na formação do PIB. Por outro lado, a CNI reduziu a projeção de crescimento da indústria de 4,2% para 4%. Com isso, a participação do setor na formação do PIB deve ser de cerca de 1,2 ponto porcentual. "Diferentemente de 2000 e 2004 - anos de forte crescimento econômico -, a indústria, em especial a de transformação, não vai liderar o crescimento. Pelo contrário, crescerá aquém da média da economia", afirma o documento Informe Conjuntural, divulgado nesta sexta-feira, 20, pela CNI. O documento destaca ainda que a indústria de transformação deve expandir-se 3,3% e destacar-se negativamente como a de menor dinamismo entre os setores da indústria. "Forma-se, portanto, uma situação incomum em que se combina forte expansão do consumo com crescimento modesto da indústria de transformação", afirma a CNI. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que sinaliza investimentos, por sua vez, deve expandir-se 10,5%, superando o ritmo de 8,9% observado em 2006. O crescimento mais robusto, segundo a entidade, deve ocorrer pela tendência de quedas dos juros da economia (taxa Selic e TJLP), o que barateia o crédito para o investimento, pelo aumento da utilização da capacidade instalada - perceptível para os setores mais dinâmicos; e pelo bom desempenho da construção civil, sustentada não só pelo volume de crédito recorde destinado à habitação, como pelo aumento dos gastos esperados em infra-estrutura - apresentados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A CNI estima que as exportações de bens e serviços devem aumentar 5% este ano e contribuir com 0,7 ponto percentual na formação da taxa de crescimento do PIB. Em contrapartida, estima-se que o crescimento das importações de bens e serviços atinja 20% em 2007 - taxa inédita nesta década, segundo ressalta a CNI. Com isso, estima que a contribuição líquida do setor externo deve ser negativa em 1,6 ponto porcentual, em 2007. "Isso mostra que a demanda interna da economia (consumo das famílias e do governo e investimento) deve expandir-se 5,8% em 2007, ritmo próximo ao de 2004", diz a entidade. A novidade positiva em 2007, para a CNI, é o forte crescimento esperado para a produção agropecuária, que deve expandir-se 6%, impulsionada tanto pela expansão na produção de grãos, como da pecuária. Os serviços devem crescer 4%, sustentados principalmente pelo expressivo crescimento do comércio, enquanto que os gastos do governo devem subir 4,4% em 2007. A taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano), deve seguir em queda lenta ao longo do ano, atingindo 11,25% ao ano ao final de 2007. "Tamanha ´parcimônia´ se traduzirá em inflação pelo IPCA em torno de 3,8% no ano, novamente aquém do centro da meta fixada pelo CMN (4,5%)", critica a CNI.