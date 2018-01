CNI se diz surpresa com elevação da Selic O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Armando de Queiroz Monteiro Neto (PMDB-PE), afirmou em nota que a elevação da Selic para 25,5% ao ano surpreendeu a entidade, que avaliava que os aumentos dos últimos meses "ainda não tinham se manifestado por completo sobre a tendência dos preços". Segundo ele, não há sinais de uma demanda excessiva que pressione os preços. "A nova alta dos juros vai provocar dificuldades para a atividade produtiva. Assim, tornam-se cada vez mais necessárias medidas para reduzir o spread bancário e reequilibrar o custo do capital para as empresas", disse o presidente da CNI. O presidente da Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib), José Augusto Marques, disse que a elevação da Selic é "uma operação danosa" para o setor produtivo. Ele acrescentou que a decisão contrariou as expectativas do setor. "É óbvio que a medida foi tomada tendo em vista a inflação", disse. Segundo ele, é difícil analisar a elevação sem ler a ata da reunião do Copom, que deverá ser divulgada daqui a uma semana, mas é provável que a medida não interfira tanto no investimento privado no setor de infra-estrutura e indústria de base. "O que atrapalha o investimento não é o 0,5 ponto porcentual a mais, mas sim o fato de que os juros já estavam altos", avaliou. Marques cobrou a realização das reformas da previdência e do sistema tributário. "Há relação direta entre as duas, analisando pelo lado da competitividade das empresas. Só com as duas é que se poderá ter um ritmo de crescimento mais sustentado, com juros mais baixos, de um dígito".