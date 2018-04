CNI: uso da capacidade sobe para 69% no 2º trimestre

Em relação aos estoques, a sondagem da indústria mostrou que a redução no segundo trimestre não foi suficiente para eliminar os estoques indesejados. O indicador ficou em 52,7 pontos, mostrando que os estoques efetivos continuam acima do planejado para o período. Segundo a CNI, esse resultado sinaliza que a indústria continuará o processo de ajuste de estoques para baixá-los até o nível desejado.

A sondagem mostrou também que a produção industrial registrou uma queda menos intensa no segundo trimestre na comparação com os primeiros três meses do ano, mas, ainda assim, o indicador ficou em 48,1 pontos, portanto abaixo da linha de 50 pontos. O emprego na indústria continuou a recuar no segundo trimestre, embora em ritmo menor que o registrado de janeiro a março. O indicador atingiu 45,1 pontos e está 8,5 pontos abaixo do registrado no segundo trimestre de 2008.

Crédito

A pesquisa da CNI mostra que as condições de acesso ao crédito melhoraram no segundo trimestre deste ano, mas sem apresentar recuperação dos efeitos da crise financeira. Segundo a CNI, o índice ficou em 36,9 pontos, 4,5 pontos acima do registrado na sondagem do primeiro trimestre. Mas como o indicador continuou abaixo dos 50 pontos, mostra que o acesso ao crédito continua difícil para a indústria. O levantamento ouviu 1.513 empresas entre 30 de junho e 17 de julho.