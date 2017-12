CNI vê sinais positivos para a indústria em 2004 O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), afirmou hoje que a queda na produção industrial, divulgada pelo IBGE na segunda-feira, é uma ?flutuação normal?. Para ele, quando considerados os 20 setores analisados na pesquisa, há sinais positivos para o futuro. ?Há setores importantes como o de bens de capital que cresceram. O de bens de capital, por exemplo, vai resultar em aumento da produção no futuro?, afirmou. Segundo ele, este ano foi ?duríssimo? e ?é possível que a indústria acabe o ano com crescimento zero?. Monteiro Neto defendeu que o Banco Central reduza a taxa básica de juros para de forma ousada ainda em dezembro para que a atividade econômica se recupere mais rapidamente. ?Defendo muito a idéia de que há espaço para uma redução ousada da taxa básica, porque o nível da atividade caiu, a inflação anualizada está próxima das metas do próximo ano, e a renda do trabalhador está em queda?, afirmou. Para ele, a redução dos juros seria um instrumento ?importantíssimo? para animar a atividade econômica no início de 2004. O presidente da CNI acredita que o Copom poderá cortar a Selic, dos atuais 17,5% ao ano, em até 2 pontos porcentuais ?sem preocupação?. Para ele, o início de 2004 se dará em um ?quadro de expectativas bem diverso do início de 2003?.