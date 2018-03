CNI: vendas reais crescem 1,8% em outubro Os indicadores industriais de outubro divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram uma recuperação da atividade industrial de forma sustentável. Todas as variáveis dessazonalizadas registraram crescimento em relação a setembro. As vendas reais (descontada a inflação), que medem o faturamento real das empresas, subiram 1,8% em outubro ante setembro, enquanto as horas trabalhadas aumentaram 1,4% no mesmo período. O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) ficou em 80,5% em outubro, ante 80,1% em setembro e 82,4% em outubro de 2008. O emprego na indústria também aumentou 0,6% em outubro ante setembro.