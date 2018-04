CNI: vendas reais da indústria crescem 1,1% em maio A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou hoje os indicadores industriais no mês de maio, que ainda não apontam um cenário consolidado de recuperação da atividade industrial, segundo afirmou a entidade. As vendas reais, medidas pelo faturamento da indústria, cresceram 1,1% na comparação com abril, na série com ajuste sazonal, e tiveram uma queda de 7,7% em relação a maio de 2008. No acumulado de janeiro a maio, as vendas reais acumulam queda de 8,2% em relação a igual período de 2008. Já as horas trabalhadas recuaram 0,5% em maio ante abril e 8,7% em relação a maio de 2008. No acumulado de janeiro a maio, o recuo das horas trabalhadas foi de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.