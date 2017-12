Coalizão pró-etanol adia reunião de governadores em SP Foi adiada a reunião dos governadores dos 12 Estados brasileiros que integram a coalizão pró-etanol. Eles apresentariam hoje, durante encontro no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo (SP), documento no qual pedem a abertura do mercado de etanol dentro da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Segundo a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, houve problemas de agenda. A reunião foi pré-agendada para o próximo dia 12 de novembro e dela devem fazer parte ainda outros sete governadores de Estados produtores de cana-de-açúcar.