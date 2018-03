Coalizão Pró-Etanol deve se reunir dia 17 A Coalizão de Governadores Pró-Etanol, criada há quase nove meses, deve finalmente se reunir na próxima quinta-feira, em Brasília. Anunciado em julho e formalizado em uma reunião em Curitiba (PR) em 25 de setembro de 2003, o grupo reúne governadores de 12 Estados produtores de álcool e cana-de-açúcar e cobra a formulação de uma política de incentivo à produção e exportação de etanol. Duas reuniões dos governadores foram marcadas, uma em novembro e outra no início do mês passado, mas foram canceladas. Desta vez, o encontro na capital federal ocorrerá no Hotel Blue Tree Park, às 13 horas, e terá a presença do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. A coalizão é liderada pelo governador paranaense Roberto Requião (PMDB). A assessoria do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ainda não confirmou a presença dele no evento.