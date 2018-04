Cobertura de posições vendidas eleva o milho Os contratos de milho negociados na Bolsa de Chicago registraram ganhos ontem. Os lotes mais líquidos, para entrega em dezembro, encerraram o pregão cotados a US$ 3,3375/bushel, em alta de 1,99%. As cotações foram puxadas por coberturas de posições vendidas em dia de pouco movimento. Segundo analistas, fundos e especuladores devem zerar parte de suas posições vendidas - contratos que funcionam como uma aposta na queda dos preços - antes do fim do mês para embolsar os lucros recentes.