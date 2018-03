Cobrança de IOF não ajuda exportador, diz Miguel Jorge O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou hoje que não acredita que a cobrança de 2% de Imposto sobre Operação Financeira (IOF) sobre a entrada de capital estrangeiro em renda fixa e variável possa melhorar as condições de competitividade do exportador brasileiro. Ele disse que o aumento do dólar em 2% ontem não melhora a competitividade do exportador. Para ele, a situação do setor exportador só melhorará com a redução de custos e investimento em inovação e modernização de processos.