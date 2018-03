Cobrança de IOF no Brasil é manchete de jornais argentinos

A cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na entrada de capitais externos no Brasil é manchete dos sites dos principais jornais argentinos nesta terça-feira, 20. O Clarín estampa: "Brasil impõe uma taxa de 2% à entrada de capitais do exterior". O jornal explica que "o governo Lula tenta frear a acelerada queda do dólar em relação ao real, que já perdeu 25% de seu valor ante a moeda brasileira desde o início do ano, e que ontem fechou a R$ 1,69".

O La Nación, por sua vez, destacou "o respaldo dos industriais brasileiros ao imposto contra o capital financeiro". O jornal mostra que o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, apoiou a medida, mas pondera que o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que o impacto será limitado.

O El Cronista, jornal econômico, também dá destaque à notícia que tenta "apaziguar a moeda" e recorda que o presidente Lula "havia desmentido a cobrança do imposto, mas finalmente terminou impondo os controles". El Cronista estampa como principal manchete em seu site o "mau humor na Bolsa de São Paulo pelo controle ao capital estrangeiro". O Ámbito Financiero também acompanha a cobertura como uma das principais de seu site.