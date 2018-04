Cobrança de R$ 5 gera indenização de R$ 20 mil Cobrança indevida de uma dívida de R$ 5 garantiu indenização de 100 salários mínimos (R$ 20 mil). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a Unicon Banco de Cobrança Ltda. indenize o procurador de Justiça, Fajardo José Pereira Faria, por cobrança de um cheque sem fundos no valor de R$ 5. A empresa enviou carta de cobrança com ameaça de mover ação criminal contra o devedor, caso não pagasse. A prática é considerada abusiva, por isso o procurador receberá indenização por danos morais. No aviso de cobrança de débito, a empresa - que tem sede em São Paulo - não especificou o valor e estipulou um prazo de 24 horas para quitação "sob pena de representação junto à Justiça Pública, por emissão de cheque sem fundos". A Unicon, por outro lado, justificou a atitude por estar representando os interesses de uma empresa de transporte, que emitira contra o procurador duplicata por prestação de serviços. Para o STJ, o dano ocorreu e deve ser reparado. O ministro e relator do processo, Ruy Rosado Aguiar, argumentou que a prática abusiva de encaminhar o nome do devedor sem negociação ou aviso prévio - muitas vezes, também indevidamente - tem se tornado comum e deve ser coibida. O problema é que, para se livrar dessa situação, é o consumidor que deve tomar as providências para demonstrar que nada deve.