Cobranças indevidas na conta telefônica Um dos principais problemas em relação ao serviço de telefonia é a cobrança indevida. A Fundação Procon-SP contabilizou 2.750 consultas e 640 reclamações sobre o assunto, de janeiro a maio deste ano. De acordo com a norma estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o consumidor tem 120 dias para reclamar de cobranças indevidas, o que pode ser feito pelo telefone 0800 da operadora. Para garantir que a queixa foi devidamente registrada, é importante pedir o número de protocolo da reclamação, bem como o nome e número do atendente. A reclamação pode ser feita mesmo que o consumidor já tenha pago a conta, dentro do mesmo prazo. Se for provada a cobrança indevida, a operadora deve devolver o dinheiro em 30 dias, na forma de crédito na conta do mês seguinte ou em moeda, se o cliente preferir. Segundo a técnica da área de serviços do Procon, Márcia Oliveira, o maior problema são as cobranças indevidas de ligações locais, pois não é possível provar a cobrança de pulsos a mais. Nesse caso, é possível conseguir um acordo com a empresa, por meio do Procon, ou no Juizado Especial Cível (antigo pequenas causas). Márcia lembra que é preciso ficar atento com a Internet. "Às vezes o número de pulsos é muito alto pois, sem saber, a pessoa está utilizando um provedor de outra cidade". Segundo ela, ligações da cidade de São Paulo para localidades como ABC Paulista, Diadema e Guarulhos, por exemplo, gastam um pulso a cada 18 segundos, contra um a cada quatro minutos para ligações dentro da cidade. Prazo para envio de cobrança Outro problema comum é o envio de cobrança fora do prazo estipulado pela Anatel - 90 dias para as prestadoras de serviço locais e 150 dias para as de longa distância. A Anatel estabelece que a cobrança fora do prazo deve ser objeto de negociação entre as partes. Segundo Márcia, isso não está sendo cumprido pelas empresas, que enviam a cobrança diretamente na conta do consumidor ou estabelecem o pagamento parcelado sem consultar a pessoa. Muitas vezes, a conta vem sem nenhum pulso a pagar, apesar do cliente ter usado a linha. Neste caso, a operadora também deve apresentar a nova cobrança nos prazos estipulados pela Anatel, além de discriminar o valor referente aos pulsos cobrados no mês.