Cobre avança com dados sobre China e EUA Os contratos do cobre para três meses ignoraram um aumento nos estoques e subiram 1,24% ontem no mercado futuro de Londres, para US$ 3.415 a tonelada, impulsionados por dados que mostraram um aumento na produção industrial da China e dos EUA e por rumores de que o governo chinês está estocando metais básicos. Desde segunda-feira, o cobre subiu 8,2%.