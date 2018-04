Cobre fecha em forte alta em Londres O preço do cobre chegou a subir acima de US$ 4 mil por tonelada no mercado futuro de Londres na máxima intraday, impulsionado pela alta dos mercados de ações e queda expressiva do dólar em reação ao socorro do governo dos EUA ao Citigroup. O contrato de cobre para entrega em três meses subiu US$ 210 e fechou a US$ 3.750,00 por tonelada.