Cobre ganha 1,90% em NY com dólar fraco O preço do cobre subiu 1,90% no mercado futuro de Nova York, para US$ 2,4690 por libra-peso, impulsionado pela desvalorização do dólar ante o euro e por dados que alimentaram a perspectiva de uma recuperação iminente da economia americana. Durante o dia, o metal chegou a ser negociado a US$ 2,4895 por libra-peso - o maior valor registrado neste ano.