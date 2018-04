Cobre segue bolsas européias e fecha em alta Os contratos do cobre para três meses subiram 2,91% ontem no mercado futuro de Londres, para US$ 3.499 a tonelada - maior nível em duas semanas -, impulsionados pelo avanço nos mercados de ações europeus e pela queda nos estoques do metal. O bom desempenho dos contratos futuros do cobre na Bolsa de Futuros de Xangai também deu suporte aos preços.