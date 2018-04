Cobre sobe com queda nos estoques Os contratos do cobre para três meses subiram 1,56% ontem no mercado futuro da bolsa de Londres, para US$ 3.235 a tonelada, ganhando força devido a um declínio nos estoques. Segundo analistas, também houve compras de investidores interessados em lucrar com a revenda do metal nos mercados chineses, onde atualmente os preços do cobre são mais altos.