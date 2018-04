Coca-Cola e Nestlé lançam o chá gelado Nestea A Coca-Cola e a Nestlé estão lançando o chá gelado "Nestea". O anúncio foi feito hoje pelo diretor de novos negócios da Coca-Cola no Brasil, Hector Nuñez. A bebida será comercializada nos sabores limão, pêssego, tangerina e maracujá, com versões light para limão e pêssego. A Coca-Cola pretende chegar a 30% de participação no segmento de chá gelado pronto para beber em dois anos - considerando o crescimento médio anual desse mercado no Brasil, que é de 12%. O novo produto começará a ser vendido em São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas em fevereiro e, até maio, em todo o Brasil. De acordo com a Coca-Cola, o volume de vendas do "Nestea" estimado para o País vai representar 50% do crescimento das vendas esperado para o produto em toda a América Latina. Nuñez disse esperar que o "Nestea" aumente o crescimento do segmento total de chás de 18% ao ano para 30% ao ano. A nova bebida será lançada primeiro em embalagens de lata, de 340 ml. Ainda no primeiro semestre será comercializada em embalagens "família ", de um litro. A bebida chega por meio da empresa Beverage Partners Worldwilde (BPW), uma parceria formada entre a Coca-Cola e a Nestlé. O produto já é consumido em 32 países e, no Brasil, a Nestlé vende uma versão em pó, nos sabores natural, limão e pêssego.