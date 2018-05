Coca-Cola é obrigada a tirar do ar comercial sobre como queimar calorias

NEW YORK - Autoridades do Reino Unido obrigaram a Coca-Cola a retirar do ar um anúncio de televisão considerado enganoso por dar a entender que é fácil queimar calorias contidas no refrigerante.

O anúncio mostra pessoas em diferentes atividades físicas alegremente. Um passeia com o cachorro, outro dança, um terceiro joga boliche e outros apenas gargalham.

Uma lata de Coca-Cola é focalizada ao lado da mensagem indicando que é possível livrar-se de forma muito feliz das 139 calorias contidas em uma latinha. A Coca-Cola com zero calorias é mostrada como outra forma de evitar a ingestão de calorias.

Para as autoridades que regulam a publicidade no Reino Unido, o anúncio não deixa claro que todas as atividades precisam ser feitas em conjunto, a fim de queimar as 139 calorias.

Foram consideradas queixas de consumidores que se sentiram desinformados com a insinuação de que bastaria uma das atividades mostradas para queimar as calorias contidas em uma lata de Coca-Cola..

A principal fabricantes de bebidas do mundo vem sendo pressionada por autoridades da saúde preocupadas com o aumento do índice de obesos na população, problema associado ao consumo de bebidas açucaradas.

O anúncio de 30 segundos, lançado também nos EUA em janeiro, faz parte dos esforços da Coca-Cola para recuperar sua imagem e dissociá-la da questão da obesidade. A estratégia é a de mostrar cenas de bebedores de refrigerantes fazendo exercícios físicos de forma bastante saudável.

A Coca-Cola também lançou anúncios de dois minutos em os EUA e no Reino Unido tentando mostrar que a obesidade não é causada apenas pelo consumo de refrigerantes, mas por outros tipos de alimentos e bebidas calóricas.