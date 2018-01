Coca-Cola Enterprises reverte prejuízo em lucro de US$ 491 mi A Coca-Cola Enteprises registrou lucro de US$ 491 milhões no ano passado, em contraste com um prejuízo de US$ 324 milhões, em 2001. Houve aumento de 4% no volume de vendas. Os resultados incluem uma despesa excepcional com impostos. "Com a inovação de produtos e embalagens e excelente marketing, aumentamos o volume de vendas e ampliamos o portfólio. Conseguimos isso ao mesmo tempo em que administramos os custos para tornar as operações mais eficientes", disse o principal executivo da empresa, Lowry Kline, em um comunicado divulgado hoje. O diretor operacional, John Alm, explicou que o aumento no volume de vendas se deve ao lançamento da Vanilla (baunilha) Coke, Vanilla Coke Diet, Coca-Cola Diet com Limão e novos sabores e embalagens da Fanta, na Europa e nos Estados Unidos. "A Vanilla Coke e a Vanilla Coke Diet, lançamentos mais bem sucedidos em mais de uma década, voltaram a gerar crescimento nas marcas de refrigerantes. Além disso continuamos a ter sucesso com a linha de sucos Minute Maid e a desenvolver as marcas de água", explicou. Para 2003, a companhia pretende manter a atual estratégia de fortalecer as marcas e ganhar eficiência no preço. "Continuamos confiantes em nossa capacidade de apresentar um crescimento sólido no lucro neste ano, incluindo um retorno maior sobre o capital investido", disse Kline. A Coca-Cola Enterprises é a maior comercializadora, distribuidora e produtora de bebidas não-alcoólicas do mundo. A empresa vende cerca de 80% do volume de garrafas e latas da Coca-Cola Company na América do Norte e é a única engarrafadora licenciada para os produtos desta companhia na Bélgica, França, Grã-Bretanha, Luxemburgo, Mônaco e Holanda. As informações são do site da empresa.