Coca-Cola faz campanha para os jovens Uma campanha desenvolvida ao mesmo tempo no Brasil, Estados Unidos e México, que irá ao ar no próximo dia 31, marca tentará mostrar a afinidade entre a Coca-Cola e o público jovem. Intitulada "Essa é a Real. Coca-Cola", a campanha quer reforçar que a bebida é a única que "fala a língua do jovem e está presente em todos os momentos importantes da vida". Os investimentos fazem parte da verba de R$ 500 milhões destinada ao marketing em 2003. A Coca-Cola é líder no mercado nacional de refrigerantes, com 32,5% de participação. No Brasil, as agências McCann-Erickson e Loducca, em parceria, tocaram o projeto. "Este ano a marca Coca-Cola continuará a ser a nossa prioridade", informa Cláudia Colaferro, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil. Segundo ela, o objetivo da campanha é cobrir 85% do público-alvo. De acordo com a diretora, toda campanha foi desenvolvida com base em pesquisas. "Descobrimos que ele (o jovem) é autêntico, real, tem opinião formada sobre questões relevantes, espera ser tratado de igual para igual e que Coca-Cola está presente no dia-a-dia dele de forma muito forte". Os levantamentos foram encomendadas ao Instituto de Pesquisa Research International, em São Paulo. Foram ouvidos jovens entre 15 e 18 anos nas principais capitais do País. A Coca-Cola é a maior empresa de bebida não-alcoólicas do Brasil e do mundo, com atuação nos segmentos de refrigerantes, águas, chás gelados e energéticos. Em 2002, as vendas de Coca-Cola no Brasil cresceram 2,6%, atingindo 5,9 bilhões de litros.