Coca-Cola francesa grava comercial no Edifício Copan, em SP O tradicional prédio Copan, no Centro de São Paulo, se tornou pano de fundo para um comercial gravado pela Coca-Cola da França, em fevereiro, para promover a Coca-Cola Light. "Decidimos gravar esse filme no Brasil por causa do clima e também pela arquitetura moderna e interessante do edifício Copan", diz a diretora de comunicação da empresa na França, Colette Laisné. Com o mote "Coca-Cola Light, leve e intensa", o comercial foi lançado na França no dia 13, mas Colette diz que é exportável para outras operações da empresa ao redor do mundo. Apesar de a empresa não ter dados precisos, acredita-se que esta seja a primeira vez que a cidade de São Paulo serve de palco para um comercial de uma filial européia da multinacional.