Coca-Cola inaugura linha de produção em MG A Coca-Cola vai inaugurar na próxima segunda-feira uma nova linha de produção na planta da Refrigerantes Minas Gerais (Remil), localizada em Belo Horizonte. Com um aporte de R$ 17 milhões, anunciado em setembro do ano passado, a Remil terá a capacidade de produção ampliada em 40%, passando dos atuais 250 milhões de litros/ano para 350 milhões de litros /ano. O anúncio do investimento foi feito em setembro do ano passado ao governador Itamar Franco, em audiência no Palácio da Liberdade, da qual participou o presidente da empresa no Brasil, Stuart Cross. O projeto de expansão da Remil implicou o aumento da área de produção da fábrica de 9 mil metros quadrados para 16,7 mil metros quadrados. A nova área será utilizada para ampliar a unidade de sopro de garrafas e xaroparia. Além disso, de acordo com as informações, o projeto incluiu uma nova linha de latas e substituiu a linha de PET 2 litros por uma mais atual. Na solenidade de inauguração, prevista para iniciar-se às 10 horas da próxima segunda-feira, devem estar presentes o presidente da Coca-Cola, Stuart Cross, o governador Itamar Franco e outros executivos da empresa no Estado.