Coca-Cola lança Fanta sabor maçã A Coca-Cola coloca no mercado a partir desta semana sua nova linha Fanta, que inicialmente estará sendo produzida apenas na unidade de Ribeirão Preto. A nova linha acrescenta os sabores maçã e citrus aos já existentes e ainda incopora a versão light dos sabores uva e laranja. Além dos novos sabores, toda a linha Fanta (Laranja, Laranja Light, Uva e Uva Light) também terá embalagens diferentes, onde se destacam as cores fortes, como o verde e o laranja, que os marqueteiros da empresa consideram estratégicas para conquistar o público jovem. Inicialmente os novos sabores estarão sendo distribuídos no estado de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro e devem chegar ao mercado nacional ainda neste primeiro semestre.