Coca-Cola lança novo refrigerante no Brasil A Coca-Cola lança este mês um novo refrigerante, a Fanta Laranja Mix, com sabor de tangerina. O novo refrigerante é resultado de várias pesquisas com os consumidores de Fanta no Brasil. "A característica número um de Fanta é a inovação. Somos a marca de Coca-Cola com mais opções no portfólio, a mais dinâmica e estamos fazendo incessantes pesquisas para atender aos anseios do nosso público", afirmou a diretora de marketing da Coca-Cola, Mônica Horcades. A campanha de marketing, desenvolvida pela agência de publicidade Ogilvy, contará com comercial de TV, material especial desenvolvido para o ponto de venda, painéis pelas cidades e atividades de degustação com consumidores nos shoppings, praias, cinemas, entre outros lugares que os jovens freqüentam. A Fanta Laranja Mix será lançada nas embalagens lata (350 ml), garrafa de vidro (290 ml), PET de 600 ml, 1 litro e 1,5 litro, e multipacks. O Brasil é hoje o maior mercado de Fanta laranja do mundo. Fanta é a segunda marca da Coca-Cola e cresceu, dentro do segmento laranja, segundo dados do Instituto Nielsen, de 35,9%, junho de 2003, para 37.3% junho de 2004. No Brasil, Fanta Laranja chegou em 1964, seguida de Fanta Uva (1971) e Fanta Laranja Diet (1990).