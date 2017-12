Coca-Cola lança versão turbinada, com 50% mais cafeína

Uma versão turbinada com mais cafeína e uma quantidade reduzida de calorias é a nova aposta da Coca-Cola, que nos últimos anos tem se esforçado em lançar produtos e tentar estancar a perda de clientes. A nova versão, batizada de Coca-Cola Coffee Plus, foi lançada no Japão na terça-feira, 12.

A latinha tem o tamanho de 190 ml, e conta com 34 miligramas de cafeína, 50% a mais cafeína que a versão convencional, e 42 calorias, também a metade da fórmula tradicional.

Para quem espera sentir o cheirinho característico do café, uma má notícia. Segundo o site de notícias japonês Shin Shouhin, a dose extra de cafeína não alterou em nada as características do refrigerante. Jornalistas que experimentaram a novidade no Japão afirmaram que a bebida não tem um "aroma delicioso", e que seu gosto é "curioso".

Vale lembrar que a Coca-Cola Coffee Plus não é a primeira iniciativa da marca a explorar os atributos do café em sua marca. Em 2006, a empresa lançou nos Estados Unidos a Coca-Cola Blák, que continha aroma de café. O refrigerante chegou aos países europeus, mas a Coca encerrou sua produção em 2008.