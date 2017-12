Coca-Cola lançará nova bebida amanhã A Coca-Cola lançará amanhã, em São Paulo, às 10h30, uma nova bebida. A empresa não revela qual é o produto, mas fontes do setor afirmam que seria uma bebida isotônica para concorrer com o Gatorade, produzido pela norte-americana Quaker. Estarão presentes na apresentação à imprensa o diretor de marketing da Coca-Cola, Fernando Mazzarolo, e o diretor de marketing e vendas da Panamco Brasil, Marcos Póvoa, a maior fabricante de Coca-Cola no país, com três fábricas em São Paulo (Jundiaí, Cosmópolis e Mogi das Cruzes). A bebida será prodzudia na fábrica de Cosmópolis.