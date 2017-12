Coca-Cola lidera ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo A Coca-Cola lidera a lista das marcas mais valiosas do mundo de 2006, com um valor de US$ 67 bilhões, mantendo a posição em que esteve no ano passado. O ranking é publicado todos os anos e elaborado pela consultoria de avaliação de marcas Interbrand em parceria com o grupo de mídia BusinessWeek. Todas as cinco maiores marcas são norte-americanas. Logo atrás da Coca-Cola aparecem Microsoft, IBM, GE e Intel. A finlandesa Nokia e a japonesa Toyota vêm em 6º e 7º lugares, respectivamente, e são seguidas pelas norte-americanas Disney e McDonald´s. Na 10ª posição figura a alemã Mercedes, em substituição à Marlboro, que caiu para o 12º lugar. Nenhum empresa brasileira integra a lista das 100 maiores marcas. O maior aumento do valor da marca entre o ano passado e este, de 46%, foi registrado pela Google. A empresa migrou da 38ª para a 24ª posição. Starbucks teve a segunda maior valorização, de 20%, e figura este ano no 91º lugar. No ano passado, estava em 99º. A Gap, ao contrário, apresentou a maior perda, de 22%, e passou da 40ª para a 52ª posição. A marca Ford teve a segunda maior desvalorização, de 16%, e passou do 22º para o 30º lugar. A montadora enfrenta concorrência crescente com suas rivais japonesas e alemãs. "O valor das marcas foi calculado como o valor presente líquido do lucro que a marca deverá gerar e garantir no período de 1º de julho de 2005 a 30 de junho de 2006. São avaliadas as marcas cujo valor mínimo é de US$ 2,7 bilhões, que alcançam um terço de seu lucro fora de seu país de origem, cujos dados de marketing e financeiros estão disponíveis ao público e que têm um amplo perfil de público fora de sua base de clientes diretos", explica o comunicado da Interbrand. Veja o ranking completo 1- Coca-Cola 2- Microsoft 3- IBM 4- GE 5- Intel 6- Nokia 7- Toyota 8- Disney 9- Mc Donald?s 10- Mercedes 11- Citi 12- Marlboro 13- Hewlett-Packard 14- American Express 15- BMW 16- Gillette 17- Louis Vuitton 18- Cisco 19- Honda 20- Samsung 21- Merrill Lynch 22- Pepsi 23- Nescafe 24- Google 25- Dell 26- Sony 27- Budweiser 28- HSBC 29- Oracle 30- Ford 31- Nike 32- UPS 33- J.P. Morgan 34- SAP 35- Canon 36- Morgan Stanley 37- Goldman Sachs 38- Pfizer 39- Apple 40- Kellogg?s 41- Ikea 42- UBS 43- Novartis 44- Siemens 45- Harley-Davidson 46- Gucci 47- eBay 48- Philips 49- Accenture 50- MTV 51- Nintendo 52- Gap 53- L?Oreal 54- Heinz 55- Yahoo! 56- Volkswagen 57- Xerox 58- Colgate 59- Wrigley?s 60- KFC 61- Chanel 62- Avon 63- Nestlé 64- Kleenex 65- Amazon.com 66- Pizza Hut 67- Danone 68- Caterpillar 69- Motorola 70- Kodak 71- Adidas 72- Rolex 73- Zara 74- Audi 75- Hyundai 76- BP 77- Panasonic 78- Reuters 79- Kraft 80- Porsche 81- Hermès 82- Tiffany & Co. 83- Hennessy 84- Duracell 85- ING 86- Cartier 87- Moet & Chandon 88- Johnson & Johnson 89- Shell 90- Nissan 91- Starbucks 92- Lexus 93- Smirnoff 94- LG 95- Bulgari 96- Prada 97- Armani 98- Burberry 99- Nivea 100- Levi?s