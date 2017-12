Coca-Cola supera expectativas com aumento de 8% no lucro A Coca-Cola obteve no primeiro semestre deste ano um lucro líquido de US$ 2,942 bilhões, o que representa um crescimento de 8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números, divulgados nesta terça-feira pela empresa, mostraram que o lucro por ação chegou a US$ 1,25 - 11% a mais que no ano passado - superando as previsões dos analistas. Após apresentar os resultados, as ações da Coca-Cola subiam 1,59%, para US$ 43,38. Apenas no segundo trimestre, a empresa obteve um lucro de US$ 1,836 bilhão, equivalente a US$ 0,78 por ação, acima dos US$ 0,72 que o mercado esperava. Entre abril e junho, a empresa aumentou em 4% as vendas de refrigerantes, e entre as operações mais importantes se destaca a oferta em bolsa de sua filial turca, o que lhe deu lucros extras de US$ 0,04 por ação. A companhia atribui o crescimento do lucro ao bom andamento dos negócios em mercados emergentes, como China, Rússia e Brasil, além de outros países da América Latina. Atualmente, o grupo está centrada em vários projetos na Europa, entre eles o lançamento da Coca-Cola Zero no Reino Unido, na Espanha e na Bélgica.